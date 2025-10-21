Concert Chants liturgiques et traditionnels Ukrainiens Saumur

3 place de Nantilly Saumur Maine-et-Loire

2025-10-21 20:00:00

2025-10-21 22:00:00

2025-10-21

Chants liturgiques et traditionnels Ukrainiens par le NOUVEAU CHŒUR (2022)- Direction Igor Mychailevsky, fondateur du Chœur de Crimée.

Concert faisant partie d'une tournée d'un mois.

Igor Mychailevsky a la volonté très forte de diffuser la musique Ukrainienne Chef de Chœur professionnel, de renommée internationale, il a recréé un chœur à son arrivée en France en 2022 organise régulièrement des stages passionnants (en particulier à Angers) pour transmettre ses connaissances et former des choristes, qui peuvent participer aux concerts de la tournée dans leur région.

Igor Mychailevsky fait un travail sur le son qui aboutit à des concerts qui provoquent chez les spectateurs beaucoup d'émotions.

Mardi 21 octobre 2025 de 20h à 22h.

3 place de Nantilly Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 85 00 72 nouveauchoeur@gmail.com

English :

Traditional Ukrainian liturgical songs by the NOUVEAU CHŒUR (2022)- Conducted by Igor Mychailevsky, founder of the Crimean Chœur.

German :

Ukrainische liturgische und traditionelle Gesänge vom NEUEN CHŒUR (2022)- Leitung Igor Mychailevsky, Gründer des Krim Chœur.

Italiano :

Canti liturgici tradizionali ucraini del NEW CHŒUR (2022) Diretto da Igor Mychailevsky, fondatore del Crimean Chœur.

Espanol :

Canciones litúrgicas tradicionales ucranianas de la NUEVA CHŒUR (2022) Dirigida por Igor Mychailevsky, fundador de la Chœur de Crimea.

