Concert chants Marie-Madeleine et féminin sacré Saint-Jean-de-Liversay

Eglise de St Jean de Liversay Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

L’association La Voix d’Aunis vous propose un concert sur le thème « Marie-Madeleine, féminin sacré » à Saint-Jean-de-Liversay.

Le concert sera assuré par Fabienne Cellier-Triguel, artiste lyrique et médiévale, soprano, accompagnée de ses stagiaires

Eglise de St Jean de Liversay Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 90 44 57 centredelavoix17@gmail.com

English :

The association La Voix d’Aunis presents a concert on the theme of « Marie-Madeleine, féminin sacré » in Saint-Jean-de-Liversay.

The concert will be given by Fabienne Cellier-Triguel, lyric and medieval artist and soprano, accompanied by her trainees

German :

Der Verein La Voix d’Aunis schlägt Ihnen ein Konzert zum Thema « Maria Magdalena, heilige Weiblichkeit » in Saint-Jean-de-Liversay vor.

Das Konzert wird von Fabienne Cellier-Triguel, Künstlerin für Lyrik und mittelalterliche Musik, Sopranistin, in Begleitung ihrer Praktikanten bestritten

Italiano :

L’associazione La Voix d’Aunis propone un concerto sul tema « Marie-Madeleine, femminino sacro » a Saint-Jean-de-Liversay.

Il concerto sarà tenuto da Fabienne Cellier-Triguel, artista lirica e medievale e soprano, accompagnata dai suoi apprendisti

Espanol :

La asociación La Voix d’Aunis ofrece en Saint-Jean-de-Liversay un concierto sobre el tema « Marie-Madeleine, sagrada femenina ».

El concierto correrá a cargo de Fabienne Cellier-Triguel, artista lírica, medieval y soprano, acompañada por sus aprendices

