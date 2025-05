Concert chants marins avec Capstern – Vieux-Vy-sur-Couesnon, 17 mai 2025 20:30, Vieux-Vy-sur-Couesnon.

Ille-et-Vilaine

Concert chants marins avec Capstern Vieux-Vy-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17 23:59:00

2025-05-17

Le Kimako programme une soirée chants marins en conviant le groupe Capstern. Ce groupe de chants marins vogue sur un large répertoire comptant de nombreux chants marins, tant traditionnels que plus contemporains. Un concert gratuit et une ambiance familiale pour reprendre en coeur des airs de Bretagne, d’Irlande et d’ailleurs.

Organisé dans le cadre de la 26e édition de la Fest’Yves et de la Fête de la Bretagne, en partenariat avec la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon. .

Vieux-Vy-sur-Couesnon 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne

