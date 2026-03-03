Concert Chants Occitans 4 chorales Saint-Sauveur-de-Meilhan

Concert Chants Occitans 4 chorales

Quatre chorales se réunissent pour donner un concert en soutien à la Passem !

Nos chanteurs Marmandais présenteront leur répertoire ATP sous la Direction de Serge Moret et de Christine Henry avec le groupe Passa Camin.

Deux chorales de Gironde se produiront également Sarramilhòc de Pujols-sur-Ciron, chef de chœur Clotilde Guibard, et L’Estaca Lacan’òc de Pessac et Lacanau, chef de chœur Albert Cassou

Des chants pour porter haut et fort la langue occitane !

Entrée libre au chapeau pour financer la Passem. .

Eglise Saint-Sauveur-de-Meilhan 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 52 83 47

English : Concert Chants Occitans 4 chorales

Four choirs join forces for a concert in support of Passem!

