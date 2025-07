Concert chants polyphoniques du monde La motte Saint-Cyr-du-Bailleul

Chloé Breillot, artiste, anime un stage de chant toute la semaine à la ferme.

Un concert ouvert à tous, gratuit, aura lieu samedi 26 juillet, à la ferme de la Motte, suivi d’un pot de l’amitié, au poiré Domfront.

La motte Ferme de la motte Saint-Cyr-du-Bailleul 50720 Manche Normandie +33 2 33 49 64 62 rochard.lecrosnier@fermebiodelamotte.fr

English : Concert chants polyphoniques du monde

Artist Chloé Breillot leads a week-long singing workshop at the farm.

A free concert, open to all, will take place on Saturday July 26, at La Motte farm, followed by a « pot de l’amitié » with Poiré Domfront.

German :

Die Künstlerin Chloé Breillot leitet die ganze Woche über einen Gesangsworkshop auf dem Bauernhof.

Am Samstag, den 26. Juli, findet auf der Ferme de la Motte ein kostenloses Konzert für alle statt, gefolgt von einem Umtrunk mit Poiré Domfront.

Italiano :

L’artista Chloé Breillot terrà un corso di canto per tutta la settimana presso la fattoria.

Sabato 26 luglio, presso la fattoria La Motte, si terrà un concerto gratuito aperto a tutti, seguito da un aperitivo in compagnia di Poiré Domfront.

Espanol :

La artista Chloé Breillot imparte un curso de canto durante toda la semana en la granja.

El sábado 26 de julio se celebrará un concierto gratuito y abierto a todos en la granja La Motte, seguido de una copa amistosa con Poiré Domfront.

