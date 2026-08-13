Concert Chants Sacrés du Monde et Temps Convivial Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre
samedi 10 octobre 2026 · Place Marguerite de Bourgogne · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
Concert Chants Sacrés du Monde et Temps Convivial
Place Marguerite de Bourgogne Hôtel-Dieu de Tonnerre Tonnerre Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Un voyage musical et spirituel unique
Laissez-vous porter par les chants sacrés du monde avec le duo Leticia & Phil.
Habitués à faire résonner leurs voix dans des lieux chargés d’histoire et d’émotion (églises, pagodes…), ils vous invitent à un moment de profonde reconnexion à travers La Voie du Cœur. Leurs voix et leurs présences se répondent pour tisser l’union du féminin et du masculin dans une même vibration.
Le programme : Un concert immersif d’une durée de 1h15, véritable voyage à travers les traditions hindoue, bouddhiste, amérindienne et rom, où les chants deviennent prière vivante, offrande de paix et de joie.
La soirée se prolongera chaleureusement avec un temps convivial accompagné de produits sains après le concert pour échanger tous ensemble. .
Place Marguerite de Bourgogne Hôtel-Dieu de Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 53 63 47 01
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English : Concert Chants Sacrés du Monde et Temps Convivial
L’événement Concert Chants Sacrés du Monde et Temps Convivial Tonnerre a été mis à jour le 2026-09-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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