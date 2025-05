Concert chants sacrés – église Saint-Aigulin, 18 mai 2025 16:00, Saint-Aigulin.

Charente-Maritime

Concert chants sacrés église 1 rue du Gué Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

5€ tarif réduit

gratuit moins de 16 ans

Début : 2025-05-18 16:00:00

fin : 2025-05-18

2025-05-18

concert de chants sacrés d’orient et d’occident »QADISHA »

église 1 rue du Gué

Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 80 16 contact@saint-aigulin.fr

English :

qADISHA » concert of sacred songs from East and West

German :

konzert mit geistlichen Gesängen aus Ost und West « QADISHA »

Italiano :

concerto « QADISHA » di canti sacri dall’Oriente e dall’Occidente

Espanol :

concierto « QADISHA » de cantos sagrados de Oriente y Occidente

