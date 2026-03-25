Concert chants tibétains sacrés Magic Mirrors Istres

Concert chants tibétains sacrés

Samedi 4 avril 2026 de 20h à 22h.

20h 21h Concert de chants sacrés

21h 22h Échange avec le Lama. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’Association SMM a l’honneur d’accueillir Lama Samten Yeshe Rinpoché pour une soirée exceptionnelle de chants sacrés, suivie d’un temps d’échange privilégié avec le Lama.

À propos de Lama Samten Yeshe Rinpoché

Né au Tibet, Lama Samten Yeshe Rinpoché a consacré 16 années d’études au Monastère de Menri et a obtenu en 2010 le diplôme de Docteur en Philosophie Bouddhiste Bön.

Après avoir enseigné au Tibet, il parcourt aujourd’hui l’Europe pour transmettre les enseignements de la tradition Bön, la plus ancienne tradition spirituelle du Tibet philosophie, méditation et yoga.

Médecin tibétain, astrologue, calligraphe et musicien, il a également participé à la première mondiale de l’œuvre musicale contemporaine REKA du compositeur Yuval Avital, présentée aux festivals de musique contemporaine de Milan et Varsovie en 2014.

Une soirée rare, profonde et vibrante, ouverte à tous.

Places limitées -réservation conseillé .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The SMM Association is honored to welcome Lama Samten Yeshe Rinpoche for an exceptional evening of sacred chanting, followed by a privileged discussion with the Lama.

L’événement Concert chants tibétains sacrés Istres a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Istres