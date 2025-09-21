Concert chantsigné d’Albaricate Le Bourg Athis-Val de Rouvre

Concert chantsigné d'Albaricate

dimanche 21 septembre 2025.

Le Bourg LA CARNEILLE Athis-Val de Rouvre Orne

15:00:00

17:00:00

2025-09-21

A l’occasion de la Journée Mondiale des Sourds, l’ALVR vous propose de partir à la découverte de la culture sourde avec un spectacle original !

Albaricate, c’est un garçon orchestre et une fille chansigneuse, qui raconte l’Odyssée en 1h15 de concert en Langue des Signes Française et chanson acoustique.

Spectacle « Ulysse, Maudit sois-tu » Après dix ans de guerre à Troie, Ulysse mettra dix autres années à retrouver son île d’Ithaque. Aimé et maudit des Dieux, aimé et maudit des femmes, il fait voile pour retrouver son épouse Pénélope qui, pense-t-il, l’attend chez lui. Mais l’océan est vaste et peuplé de dangers, et l’arrogance du guerrier peut être parfois un ennemi bien pire que les cyclopes ou les sirènes.

A partir de 8 ans. Réservation conseillée. .

Le Bourg LA CARNEILLE Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 69 63 44 48 elsa.gluckmann@gmail.com

