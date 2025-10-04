Concert Chapard’ville Quiers-sur-Bezonde
Concert Chapard’ville Quiers-sur-Bezonde samedi 4 octobre 2025.
Concert Chapard’ville
Quiers-sur-Bezonde Loiret
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-10-04 20:00:00
Concert Chapard’ville.
Concert folk/rock avec le groupe Chapard ville à l’Eglise à 20h. Tarif 8 €. 8 .
Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58
English :
Chapard’ville concert.
German :
Chapard’ville-Konzert.
Italiano :
Concerto di Chapard’ville.
Espanol :
Concierto de Chapard’ville.
