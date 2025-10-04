Concert Chapard’ville Quiers-sur-Bezonde

Quiers-sur-Bezonde Loiret

Concert Chapard’ville.
Concert folk/rock avec le groupe Chapard ville à l’Eglise à 20h. Tarif 8 €. 8  .

Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58 

