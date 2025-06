CONCERT CHAPELLE DOMANOVA – Rodès 15 juin 2025 17:00

Pyrénées-Orientales

CONCERT CHAPELLE DOMANOVA Ermitage de Domanova Rodès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 17:00:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Ce Dimanche 15 Juin à DOMANOVA =>

Concert à l’harmonica chromatique par UDO POHLMANN à la Chapelle de Domanova à Rodès à 17h00.

Entrée libre….

.

Ermitage de Domanova

Rodès 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 37 26 61 14

English :

This Sunday, June 15 at DOMANOVA =>

Chromatic harmonica concert by UDO POHLMANN at the Chapelle de Domanova in Rodès at 5:00 pm.

Free admission….

German :

Diesen Sonntag, den 15. Juni in DOMANOVA =>

Konzert auf der chromatischen Mundharmonika von UDO POHLMANN in der Kapelle von Domanova in Rodès um 17.00 Uhr.

Freier Eintritt….

Italiano :

Questa domenica 15 giugno a DOMANOVA =>

Concerto di armonica cromatica di UDO POHLMANN alla Cappella di Domanova a Rodès alle 17.00.

Ingresso libero….

Espanol :

Este domingo 15 de junio en DOMANOVA =>

Concierto de armónica cromática de UDO POHLMANN en la Chapelle de Domanova en Rodès a las 17h.

Entrada gratuita….

L’événement CONCERT CHAPELLE DOMANOVA Rodès a été mis à jour le 2025-06-10 par OTI ROUSSILLON CONFLENT