CONCERT, Chapelle Saint-Vincent, Saint-Laurent-d’Agny

Informations pratiques

CONCERT Dimanche 20 septembre, 17h30 Chapelle Saint-Vincent Rhône

PAF Maximum 70personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Concert unique à la chapelle Saint Vincent

EnsembleTOTUS, sous la direction de Lucas Rocher.

Au programme : Duparc, Hahn, Fauré, Poulenc Saint Saëns

Participation au frais

Chapelle Saint-Vincent Montée de la Chapelle 69440 Saint Laurent d’Agny Saint-Laurent-d’Agny 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0603893906 https://www.liensaintlaurent.fr/ Située à 480 m d’altitude, la petite chapelle romane qui se dresse sur un promontoire au pied des monts du Lyonnais faisait partie d’un hameau appelé successivement Dagniacus, Dagninus, puis Dagnins. Cette chapelle, construite sur un ancien lieu de culte celtique comme en témoignent des “pierres levées” à l’ouest et des “pierres à cupules” au sud, a été dédiée à Saint Vincent, patron des vignerons, car la colline sur laquelle elle se trouve était, autrefois, couverte de vignobles. Inscrite à l’inventaire des monuments historiques le 7 juin 1926, elle est classée Monument Historique le 17 Août 1945, puis restaurée en 1956. Depuis le 1er juin 1991, elle fait partie du circuit des églises romanes. Parking à proximité

Concert unique à la chapelle Saint Vincent

©Ensemble Totus