Concert Charlélie Couture Contre toi Théâtre Le Normandy Le Havre

Concert Charlélie Couture Contre toi

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Heureux ceux qui vont découvrir CharlElie Couture avec Contre toi et ainsi entrer dans ses mots, ses convictions et sa vision de la beauté qui n’appartiennent qu’à lui. Heureux ceux qui vont découvrir aujourd’hui ce poète rock, cet inlassable créateur adepte du ‘multisme’ (musique, écriture, art visuel), curieux du monde qui l’entoure qui se fait plus tendre avec cet 26e album où l’amour se conjugue avant, pendant et après. En raconteur d’histoire CharlElie part de l’intime pour le rendre universel.

Cet album n’aurait pas dû voir le jour, mais une chanson écrite par sa fille Yamée en décida autrement et bouleversa son imaginaire. Signe du destin, il s’agit de l’Absence qui figure au milieu du disque. Avec son guitariste complice Karim Attoumane, ils ont façonné cet album plutôt acoustique sous la baguette du réalisateur Dominique Blanc-Francard.

CharlElie Couture n’a de cesse que de faire exister sa vie qu’il embrasse à bras-le-corps sur scène où retentira l’iconique Comme un avion sans aile jusqu’au mot infini qui conclut cet album à la fois intense et pudique. À son image.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

