Concert CharlÉlie Couture Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Concert CharlÉlie Couture

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Être seul sur scène est un exercice périlleux, sans filet. Disons que cela requiert un certain goût du risque… De même, qu’un funambule se lance des défis face à l’absolu en acceptant les mouvements de l’air et les coups vent, de même que monter seul sur scène est un challenge… Quand on crée, il faut aimer affronter le vide sans repère, sans garantie. Partir pour un voyage dans l’inconscient. Mais n’est-ce pas l’essence même de ce qu’on fait ? Est-ce qu’être artiste ne signifie pas l’acceptation du hasard ? J’avais quinze/seize ans quand j’ai commencé à jouer seul en scène dans des petits endroits. Je racontais des histoires et me laissais aller parfois à de longues digressions. C’est d’ailleurs lors d’un concert solo au Café de la Gare que ma vie a changé… Le solo est un jeu de piste, qui laisse libre cours à une certaine forme d’improvisation… Et la proximité avec le public, engendre une intimité qui permet à celui-ci de pénétrer les chansons dans leur version quasi originelle… Ce qui me plait quand je joue en groupe avec le CONTREBAND (Karim Attoumane, Martin Mayer et Barbara Felletig) c’est l’ambiance, la pression, la pulsion devant des larges audiences, c’est comme être capitaine d’un paquebot, Ce qui m’anime en SOLO, c’est le plaisir de skipper un bateau, une frégate au gré des courants, au-delà des vagues de la mode, les concerts en solo laissent souvent des souvenirs impérissables… SOLISSIMO c’est un concert différent, avec un autre répertoire, comme un retour aux sources, Un retour à l’essentiel superlatif…Adultes

35 .

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

Being alone on stage is a perilous exercise, with no safety net. Let’s just say it requires a certain appetite for risk? Just as a tightrope walker challenges himself in the face of the absolute, accepting the movements of the air and the gusts of wind, so is performing alone on stage a challenge? When you’re creating, you have to like facing the void without reference points, without guarantees. To set off on a journey into the unconscious. But isn’t that the very essence of what we do? Doesn’t being an artist mean accepting chance? I was fifteen/sixteen when I started playing one-man shows in small venues. I’d tell stories and sometimes go into long digressions. In fact, it was during a solo concert at the Café de la Gare that my life changed? The solo is a game of chance, giving free rein to a certain kind of improvisation? And the proximity with the audience creates an intimacy that allows the audience to penetrate the songs in their almost original version… What I like about playing in a group with the CONTREBAND (Karim Attoumane, Martin Mayer and Barbara Felletig) is the atmosphere, the pressure, the drive in front of large audiences, it’s like being captain of an ocean liner. What drives me in SOLO is the pleasure of skippering a boat, a frigate, on the currents, beyond the waves of fashion, solo concerts often leave lasting memories? SOLISSIMO is a different kind of concert, with a different repertoire, like a return to our roots, a superlative return to basics?

L’événement Concert CharlÉlie Couture Metz a été mis à jour le 2026-01-27 par AGENCE INSPIRE METZ