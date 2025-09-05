Concert CharlÉlie en contreband Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Concert CharlÉlie en contreband Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges samedi 24 janvier 2026.

Concert CharlÉlie en contreband

Espace Georges Sadoul 26-28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Heureux ceux qui vont découvrir CharlÉlie Couture avec Contre toi, son dernier album, et ainsi entrer dans ses mots, ses convictions et sa vision de la beauté qui n’appartiennent qu’à lui. Heureux ceux qui vont découvrir ce poète rock, cet inlassable créateur adepte du multisme (musique, écriture, art visuel), curieux du monde qui l’entoure qui se fait plus tendre, intime avec cet album où l’amour se conjugue avant, pendant et après. L’Absence , une chanson écrite par sa fille Yamée est à l’origine de ce 26ème album. Avec son guitariste complice Karim Attoumane, ils ont façonné cet album plutôt acoustique sous la baguette du réalisateur Dominique Blanc-Francard. CharlÉlie Couture n’a de cesse d’embrasser la vie à bras le corps sur scène où retentiront quelques titres iconiques tel Comme un avion sans aile .Adultes

25 .

Espace Georges Sadoul 26-28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Happy are those who will discover CharlÉlie Couture with Contre toi, his latest album, and enter into his words, his convictions and his vision of beauty, which belong to him alone. Happy are those who will discover this rock poet, this tireless creator adept at « multism » (music, writing, visual art), curious about the world around him, who becomes more tender and intimate on this album where love is conjugated before, during and after L?Absence », a song written by his daughter Yamée, is the inspiration for this 26th album. With his guitarist accomplice Karim Attoumane, they crafted this rather acoustic album under the guidance of producer Dominique Blanc-Francard. CharlÉlie Couture never ceases to embrace life wholeheartedly on stage, where iconic tracks such as « Comme un avion sans aile » will be heard.

German :

Glücklich sind diejenigen, die CharlÉlie Couture mit Contre toi, seinem neuesten Album, entdecken und so in seine Worte, seine Überzeugungen und seine Vision von Schönheit eintauchen, die nur ihm gehören. Glücklich sind diejenigen, die diesen Rockpoeten, diesen unermüdlichen Schöpfer und Anhänger des « Multismus » (Musik, Schreiben, visuelle Kunst) entdecken werden, der neugierig ist auf die Welt um ihn herum, die mit diesem Album, in dem die Liebe vor, während und nach der Liebe konjugiert wird, zärtlicher und intimer wird L’Absence », ein Lied, das seine Tochter Yamée geschrieben hat, ist der Ursprung dieses 26. Gemeinsam mit seinem Gitarrenpartner Karim Attoumane haben sie dieses eher akustische Album unter der Leitung des Regisseurs Dominique Blanc-Francard geschaffen. CharlÉlie Couture nimmt das Leben mit offenen Armen auf der Bühne, wo einige ikonische Titel wie « Comme un avion sans aile » (Wie ein Flugzeug ohne Flügel) erklingen werden.

Italiano :

Sono felici coloro che scopriranno CharlÉlie Couture con Contre toi, il suo ultimo album, ed entreranno nelle sue parole, nelle sue convinzioni e nella sua visione della bellezza che appartengono solo a lui. Felici coloro che scopriranno questo poeta rock, questo instancabile creatore abile nel « multismo » (musica, scrittura, arte visiva), curioso del mondo che lo circonda, che diventa più tenero e intimo con questo album dove l’amore è coniugato prima, durante e dopo L’assenza », una canzone scritta dalla figlia Yamée, è l’ispirazione per questo 26° album. Con il suo chitarrista Karim Attoumane, hanno realizzato questo album piuttosto acustico sotto la guida del produttore Dominique Blanc-Francard. CharlÉlie Couture non smette mai di abbracciare la vita sul palco, dove si potranno ascoltare alcuni brani iconici come « Comme un avion sans aile ».

Espanol :

Felices quienes descubran a CharlÉlie Couture con Contre toi, su último álbum, y se adentren en sus palabras, sus convicciones y su visión de la belleza que sólo a él pertenecen. Felices quienes descubran a este poeta del rock, a este creador infatigable adepto al « multismo » (música, escritura, arte visual), curioso del mundo que le rodea, que se vuelve más tierno e íntimo con este álbum donde el amor se conjuga antes, durante y después L’Absence », una canción escrita por su hija Yamée, es la inspiración de este 26º álbum. Con su guitarrista cómplice Karim Attoumane, elaboraron este álbum más bien acústico bajo la dirección del productor Dominique Blanc-Francard. CharlÉlie Couture nunca deja de abrazar la vida sobre el escenario, donde se escucharán varios temas emblemáticos como « Comme un avion sans aile ».

L’événement Concert CharlÉlie en contreband Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES