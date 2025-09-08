Concert Charli Chopat Rue Jules Ferry Raon-l’Étape

Concert Charli Chopat Rue Jules Ferry Raon-l’Étape samedi 28 mars 2026.

Concert Charli Chopat

Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

2026-03-28

Le 12 mai 2024, Charli Chopat, auteur, compositeur et interprète originaire des Vosges, sortait son nouvel album « Mayday » enregistré au studio Hedayat Music à Paris. Le fruit de deux ans de travail, l’album de sa vie. Depuis, l’artiste fait vivre sur scène les onze titres de cet album au cours d’un nouveau show impressionnant au fil duquel il reprend aussi des titres des ses précédents opus.

Dans une mise en lumière savamment étudiée par NME International et une mise en scène travaillée, Charli fait vivre chacun de ses morceaux, des titres en français qu’il a écrits et composés. Chaque chanson constitue un élément du regard que l’artiste porte sur le monde d’aujourd’hui, ses travers et ses dangers. Charli Chopat offre à ceux qui l’écoutent un véritable voyage dans des ambiances très différentes avec, pour fil conducteur, sa signature vocale, sa plume alerte et poétique. Un show de Charli Chopat, c’est un moment hors du temps, où se mêlent énergie, rires et émotions intenses. Véritable showman, l’artiste est également un danseur doté d’un redoutable sens du spectacle qui se donne sans compter à chaque représentation.

Heureux de se produire à Raon l’Etape, sur la terre de ses grands-parents maternels, Charli ne manquera pas de vous réserver, en point d’orgue, quelques surprises dont il a le secret.Adultes

Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 51 71 51 LesAmisRaonnaisDuTheatre@gmail.com

English :

On May 12, 2024, Charli Chopat, author, composer and performer from the Vosges, released her new album « Mayday », recorded at the Hedayat Music studio in Paris. The fruit of two years’ work, the album of a lifetime. Since then, the artist has brought the eleven tracks of this album to life on stage in an impressive new show, which also includes covers of songs from his previous albums.

In a lighting design carefully studied by NME International, Charli brings to life each of the French songs he has written and composed. Each song is an element in the artist’s view of today’s world, its failings and its dangers. Charli Chopat takes listeners on a journey through a wide range of moods, with his signature vocal style and poetic, alert pen as the common thread. A Charli Chopat show is a moment out of time, combining energy, laughter and intense emotion. A true showman, the artist is also a dancer with a formidable sense of showmanship, who gives of himself countless times at every performance.

Delighted to be performing in Raon l’Etape, the home of his maternal grandparents, Charli is sure to have a few of his secret surprises up his sleeve.

German :

Am 12. Mai 2024 veröffentlichte der aus den Vogesen stammende Autor, Komponist und Interpret Charli Chopat sein neues Album « Mayday », das er im Hedayat Music Studio in Paris aufgenommen hatte. Die Frucht von zwei Jahren Arbeit, das Album seines Lebens. Seitdem bringt der Künstler die elf Titel dieses Albums in einer neuen beeindruckenden Show auf die Bühne, in deren Verlauf er auch Titel aus seinen früheren Werken wieder aufnimmt.

In einer von NME International gekonnt studierten Beleuchtung und einer ausgefeilten Inszenierung lässt Charli jeden seiner Songs, französischsprachige Titel, die er geschrieben und komponiert hat, lebendig werden. Jedes Lied ist ein Element des Blicks, den der Künstler auf die heutige Welt, ihre Fehler und Gefahren wirft. Charli Chopat bietet den Zuhörern eine wahre Reise durch sehr unterschiedliche Stimmungen, wobei seine stimmliche Signatur, seine wache und poetische Feder als roter Faden dient. Eine Show von Charli Chopat ist ein Moment außerhalb der Zeit, in dem sich Energie, Lachen und intensive Emotionen vermischen. Der Künstler ist ein echter Showman und auch ein Tänzer mit einem unheimlichen Sinn für Unterhaltung, der bei jedem Auftritt alles gibt.

Charli freut sich, in Raon l’Etape, dem Land seiner Großeltern mütterlicherseits, aufzutreten, und wird Ihnen als Höhepunkt einige Überraschungen bereithalten, die sein Geheimnis sind.

Italiano :

Il 12 maggio 2024, Charli Chopat, cantautrice dei Vosgi, pubblica il suo nuovo album « Mayday », registrato presso lo studio Hedayat Music di Parigi. Il frutto di due anni di lavoro, l’album della sua vita. Da allora, l’artista ha fatto rivivere sul palco gli undici brani di questo album in un nuovo, impressionante spettacolo che comprende anche cover di canzoni dei suoi album precedenti.

Sullo sfondo di uno scenario sapientemente progettato da NME International, Charli dà vita a ciascuna delle sue canzoni, tutte scritte e composte in francese. Ogni canzone è un elemento della visione che l’artista ha del mondo di oggi, delle sue mancanze e dei suoi pericoli. Charli Chopat accompagna gli ascoltatori in un viaggio attraverso una vasta gamma di stati d’animo, con il suo stile vocale caratteristico e i suoi testi vivaci e poetici come filo conduttore. Uno spettacolo di Charli Chopat è un momento fuori dal tempo, una miscela di energia, risate ed emozioni intense. Vero e proprio showman, l’artista è anche un ballerino con un formidabile senso dello spettacolo che dà il massimo a ogni esibizione.

Felice di esibirsi a Raon l’Etape, dove vivevano i suoi nonni materni, Charli avrà sicuramente qualche sorpresa segreta nella manica.

Espanol :

El 12 de mayo de 2024, Charli Chopat, cantautora de los Vosgos, publica su nuevo álbum « Mayday », grabado en el estudio Hedayat Music de París. El fruto de dos años de trabajo, el álbum de su vida. Desde entonces, la artista ha dado vida sobre el escenario a los once temas de este álbum en un nuevo e impresionante espectáculo que incluye también versiones de canciones de sus álbumes anteriores.

Con un telón de fondo hábilmente diseñado por NME International, Charli da vida a cada una de sus canciones, todas escritas y compuestas en francés. Cada canción es un elemento de la visión del artista sobre el mundo actual, sus fallos y sus peligros. Charli Chopat lleva a los oyentes en un viaje a través de una amplia gama de estados de ánimo, con su característico estilo vocal y sus letras vivas y poéticas como hilo conductor. Un espectáculo de Charli Chopat es un momento fuera del tiempo, una mezcla de energía, risas y emociones intensas. Verdadero showman, el artista es también un bailarín con un formidable sentido del espectáculo que lo da todo en cada actuación.

Encantado de actuar en Raon l’Etape, donde vivieron sus abuelos maternos, Charli seguro que guarda en la manga alguna de sus sorpresas secretas.

