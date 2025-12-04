Concert Charlie Winston La Cartonnerie Reims

Concert Charlie Winston

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Tout public

Charlie Winston

Pop-folk / UK

Libre et inclassable

De Charlie Winston, l’on connaît son iconique Like a Hobo , tube du début des années 2000, révélant une identité musicale forte, entre folk et rock. Le britannique chouchou des Français revient avec un cinquième album, paru chez tôt Ou tard en 2022 et co-réalisé avec Vianney. Certainement le plus introspectif. Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu, explorant avec sincérité ses doutes et espoirs. Sa dernière tournée a fait salle comble partout en France, avec cinq concerts à guichets fermés à Paris et un public conquis à chaque date. Sur scène, Charlie Winston livre un véritable show rock généreux, intime et survolté, où l’émotion et l’énergie ne font qu’un. .

