Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Charlie Winston Saint-Dizier

Concert Charlie Winston Saint-Dizier mercredi 3 décembre 2025.

Concert Charlie Winston

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03

Date(s) :
2025-12-03

Tout public
Charlie Winston revient avec un show toujours aussi généreux, intime et enflammé.   .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Charlie Winston Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne