Concert Charlie Winston Saint-Dizier
Concert Charlie Winston Saint-Dizier mercredi 3 décembre 2025.
Concert Charlie Winston
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Tout public
Charlie Winston revient avec un show toujours aussi généreux, intime et enflammé. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Charlie Winston Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne