Concert, Charlie Winston Espace culturel Saint-Michel-en-l’Herm

Concert, Charlie Winston

Espace culturel Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

De Charlie Winston tout le monde connaît l’iconique Like a Hobo , tube de 2009, qui révèle une identité forte, folk et rock à la fois.

Avec son nouvel album Love Isn’t Easy , Charlie Winston nous ouvre les portes d’une histoire d’amour universelle. Non pas une romance éphémère, mais une relation profonde, qui se construit pas à pas. On y retrouve les élans des débuts, les épreuves, les possibles séparations- mais aussi cette nécessité essentielle: apprendre à s’aimer soi-même pour mieux aimer les autres.

Pour ce 6ème album, Charlie retrouve son rôle naturel de chef de bande. Entouré de ses musiciens complices, avec qui il partage la scène depuis deux ans- François Lasserre, Louis Sommer et Noé Benita- il laisse circuler humour, émotion et énergie, offrant un album vibrant et organique où la musique respire comme une extension de lui-même.

Ce nouveau projet marque aussi un retour à l’essentiel, nourri par l’énergie du collectif et une cohésion artistique pleinement assumée.

.

Espace culturel Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Everyone knows Charlie Winston’s iconic 2009 hit Like a Hobo , which reveals a strong identity, both folk and rock.

L’événement Concert, Charlie Winston Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud