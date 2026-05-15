Informations pratiques

Colmar

Concert – Charlie Winston, Solo Tour

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-10 20:30:00

fin : 2026-11-10 22:30:00

Date(s) :

2026-11-10

Après 17 ans de succès en France à la tête de son groupe, Charlie Winston se lance pour la première fois dans une tournée solo.

Après 17 ans de succès en France à la tête de son groupe, Charlie Winston se lance pour la première fois dans une tournée solo.

Un changement de perspective fort : les chansons, débarrassées de leur puissance électrique, se réinventent dans un format intime, spontané et intensément habité.

Chaque concert devient une rencontre unique, offrant au public une facette inédite de l’artiste, dans un format rare – et peut-être unique en France. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After 17 successful years in France as the frontman of his band, Charlie Winston is embarking on his first solo tour.

L’événement Concert – Charlie Winston, Solo Tour Colmar a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Colmar