Concert Charlie Winston TARBES Tarbes

Concert Charlie Winston

TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 21:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Avec son nouvel album Love Isn’t Easy, Charlie Winston nous ouvre les portes d’une histoire d’amour universelle. Non pas une romance éphémère, mais une relation profonde, qui se construit pas à pas. On y retrouve les élans des débuts, les épreuves, les possibles séparations mais aussi cette nécessité essentielle apprendre à s’aimer soi-même pour mieux aimer les autres.

Pour ce 6ème album, Charlie retrouve son rôle naturel de chef de bande. Entouré de ses musiciens complices, avec qui il partage la scène depuis deux ans François Lasserre, Louis Sommer et Noé Benita il laisse circuler humour, émotion et énergie, offrant un album vibrant et organique, où la musique respire comme une extension de lui-même.

Ce nouveau projet marque aussi un retour à l’essentiel, nourri par l’énergie du collectif et une cohésion artistique pleinement assumée. C’est dans cet état d’esprit joyeux que Charlie Winston retrouvera la scène à partir de cet été et jusqu’en 2026.

.

English :

With his new album Love Isn?t Easy, Charlie Winston opens the door to a universal love story. Not a fleeting romance, but a deep relationship that builds up step by step. It’s not a fleeting romance, but a deep relationship that builds step by step. It’s a story of early impulses, trials and possible separations? but also of the essential need to learn to love oneself in order to better love others.

For this 6th album, Charlie returns to his natural role as bandleader. Surrounded by his musical accomplices, with whom he has shared the stage for the past two years? François Lasserre, Louis Sommer and Noé Benita? he lets humor, emotion and energy flow, offering a vibrant, organic album, where the music breathes like an extension of himself.

This new project also marks a return to basics, nourished by the energy of the collective and a fully assumed artistic cohesion. It is in this joyful frame of mind that Charlie Winston will be back on stage from this summer until 2026.

> Buy tickets online (pre-sale prices): see website

