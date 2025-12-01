Concert Charlotte Planchou & Mark Priore La Passerelle Saint-Brieuc

Concert Charlotte Planchou & Mark Priore

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-15 20:00:00

fin : 2025-12-15 21:15:00

2025-12-15

À fleur de notes

Saluée pour sa grâce et sa justesse, Charlotte Planchou explore avec le pianiste Mark Priore un répertoire inattendu aux sonorités multiples, où la chanson s’inscrit dans la démarche du jazz. Épaulé par un invité singulier un carillon ! –, le duo complice fait renaître les ballades sous une lumière nouvelle, entre langueurs romantiques et folk murmurée. Une traversée élégante et délicieusement mélancolique. .

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

