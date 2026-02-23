Concert Charlotte SAOUZ, chansons malicieuses et un poil féministe ! EPI des Longs Champs Rennes Vendredi 6 mars, 19h00 Ille-et-Vilaine

Charlotte Saouz écrit et chante ses chansons, mordantes et engagées, avec de vrais bouts de sa vie de femme. Ses textes touchent son public avec sincérité et malice ! Temps fort Egalité Longs Champs.

Charlotte Saouz écrit et chante ses chansons, tendres, mordantes et engagées, avec à l’intérieur de vrais petits bouts de sa vie de femme. Une joyeuse jupe jaune, un rire rouge à lèvres, une chevelure charbon : si son air de jeune fille sage à la Blanche Neige et sa voix légère peuvent laisser penser qu’il en est de même de ses chansons, ses textes percutants nous détrompent vite !

Ses chansons et celles de Anne Sylvestre, portées par sa voix chatoyante et sa guitare entraînante, touchent son public avec sincérité et malice.

Concert dans le cadre du Temps fort Egalité des Longs Champs, avec une 1ère partie à partir de 18h : Rencontre avec le collectif Egalité des Longs Champs, inauguration de l’exposition « Santé des Femmes » et lectures « Brigades poétiques » de la Cie La Bête Curieuse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T20:30:00.000+01:00

epi@longschamps.fr 02 99 27 63 27

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



