Concert Charlotte Saouz – Le Triskell monte le son Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 21 mars, 11h00 Entrée libre et gratuite

Charlotte Saouz chante la vie de femme : entre engagement et émotion, sa voix vibrante et sa guitare abordent sororité et résilience. Un concert sincère, ponctué de reprises. Entrée libre.

Les chansons de Charlotte Saouz racontent des petits bouts de sa vie de femme. Elles racontent les injonctions, les violences conjugales, les premières fois mais aussi l’amour, le consentement et la sororité, toujours portées par sa voix chaude et sa guitare entraînante.

Avec émotion et conviction, Charlotte chante avec son cœur, d’une voix qui s’envole parfois si haut qu’on ne peut que vibrer avec elle. Si son air de jeune fille sage et sa voix légère pouvaient laisser penser qu’il en est de même de ses chansons, ses textes percutants nous détrompent vite ! Que ce soit de manière revendicative ou bien dans la dérision, la justesse et le naturel de ses mots touchent avec sincérité et malice celles et ceux qui les écoutent.

Elle n’hésite pas à glisser, entre ses propres compositions, quelques chansons d’artistes qui l’inspirent, allant d’Anne Sylvestre à Barbara Weldens, et qu’elle aime faire (re)découvrir à son public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T12:15:00.000+01:00

1



Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

