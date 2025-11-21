Concert Charlotte Saouz Au Melar dit Locmélar
Concert Charlotte Saouz
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Dans le cadre du mois contre les violences faites aux femmes, le Melar Dit accueille Charlotte Saouz.
A partir de 20h.
Repas sur place. .
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
