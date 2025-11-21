Concert Charlotte Saouz Au Melar dit Locmélar

Concert Charlotte Saouz

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Début : 2025-11-21 20:00:00

Dans le cadre du mois contre les violences faites aux femmes, le Melar Dit accueille Charlotte Saouz.

A partir de 20h.

Repas sur place. .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

