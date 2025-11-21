Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Charlotte Saouz Au Melar dit Locmélar

Concert Charlotte Saouz Au Melar dit Locmélar vendredi 21 novembre 2025.

Concert Charlotte Saouz

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Dans le cadre du mois contre les violences faites aux femmes, le Melar Dit accueille Charlotte Saouz.
A partir de 20h.
Repas sur place.   .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Charlotte Saouz Locmélar a été mis à jour le 2025-11-14 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX