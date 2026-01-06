Concert Charlotte Saouz Primelin

Concert Charlotte Saouz

La Pointe Emmaüs Primelin Finistère

Début : 2026-02-15 17:30:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

2026-02-15

Charlotte écrit et chante ses chansons, tendres, mordantes et engagées, avec à l’intérieur de vrais petits bouts de sa vie de femme. Portées par sa voix chatoyante et sa guitare entraînante, elles racontent les injonctions,les violences conjugales, les premières fois, mais aussi l’amour, le consentement et la sororité, touchant avec malice et sincérité celles et ceux qui les écoutent.Elle glisse entre ses propres chansons celles d’Anne Sylvestre… .

La Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34

