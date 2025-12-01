Concert Charlotte Stanquic Bar associatif L’Ecurie Genêts
Concert Charlotte Stanquic Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 19 décembre 2025.
Concert Charlotte Stanquic
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 23:30:00
Date(s) :
2025-12-19
Dîner-concert avec Charlotte Stanquic Cie Alma, reprise chanson française. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
English : Concert Charlotte Stanquic
L’événement Concert Charlotte Stanquic Genêts a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts