CONCERT CHAT MAN & VEAU DOUX BISTROT DE LA PIQUE Cierp-Gaud

Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 00:00:00
2025-11-21
Préparez vos oreilles et vos verres Chat Man & Veau Doux montent sur scène pour un concert bien juteux, entre riffs, bonne humeur et décibels savoureux. Entrée libre Réservation conseillée .
Rock, groove & bonne vibes.
Beaujolais nouveau à flots.
Ambiance bistrot qui déboîte.
Pas besoin de costume-cravate, juste ton envie de faire la fête et de bouger ! .
BISTROT DE LA PIQUE 7 Rue du Château Cierp-Gaud 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 92 19
English :
Get your ears and glasses ready: Chat Man & Veau Doux take to the stage for a juicy concert of riffs, good humor and tasty decibels. Admission free ? Reservations recommended.
German :
Bereiten Sie Ihre Ohren und Ihre Gläser vor: Chat Man & Veau Doux betreten die Bühne für ein saftiges Konzert mit Riffs, guter Laune und schmackhaften Dezibel. Der Eintritt ist frei ? Reservierung empfohlen .
Italiano :
Preparate le orecchie e gli occhiali: Chat Man & Veau Doux salgono sul palco per un concerto succulento di riff, buon umore e gustosi decibel. Ingresso libero? Prenotazione consigliata.
Espanol :
Prepara tus oídos y tus gafas: Chat Man & Veau Doux suben al escenario para un jugoso concierto de riffs, buen humor y sabrosos decibelios. Entrada gratuita Se recomienda reservar.
