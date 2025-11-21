Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT CHAT MAN & VEAU DOUX BISTROT DE LA PIQUE Cierp-Gaud

CONCERT CHAT MAN & VEAU DOUX BISTROT DE LA PIQUE Cierp-Gaud vendredi 21 novembre 2025.

CONCERT CHAT MAN & VEAU DOUX

BISTROT DE LA PIQUE 7 Rue du Château Cierp-Gaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 00:00:00

Date(s) :
2025-11-21

Préparez vos oreilles et vos verres Chat Man & Veau Doux montent sur scène pour un concert bien juteux, entre riffs, bonne humeur et décibels savoureux. Entrée libre Réservation conseillée .
Rock, groove & bonne vibes.
Beaujolais nouveau à flots.
Ambiance bistrot qui déboîte.
Pas besoin de costume-cravate, juste ton envie de faire la fête et de bouger !   .

BISTROT DE LA PIQUE 7 Rue du Château Cierp-Gaud 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 92 19 

English :

Get your ears and glasses ready: Chat Man & Veau Doux take to the stage for a juicy concert of riffs, good humor and tasty decibels. Admission free ? Reservations recommended.

German :

Bereiten Sie Ihre Ohren und Ihre Gläser vor: Chat Man & Veau Doux betreten die Bühne für ein saftiges Konzert mit Riffs, guter Laune und schmackhaften Dezibel. Der Eintritt ist frei ? Reservierung empfohlen .

Italiano :

Preparate le orecchie e gli occhiali: Chat Man & Veau Doux salgono sul palco per un concerto succulento di riff, buon umore e gustosi decibel. Ingresso libero? Prenotazione consigliata.

Espanol :

Prepara tus oídos y tus gafas: Chat Man & Veau Doux suben al escenario para un jugoso concierto de riffs, buen humor y sabrosos decibelios. Entrada gratuita Se recomienda reservar.

L’événement CONCERT CHAT MAN & VEAU DOUX Cierp-Gaud a été mis à jour le 2025-11-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE