Concert – Château de Jumilhac – Ghalia Benali & Romina Lischka Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand Dimanche 3 août, 20h30 Tarif de soutien : à partir de 20 €

Plein tarif : 18 €

Tarif adhérent : 15 €

Moins de 16 ans : participation libre

Tarif solidaire : 8 € (uniquement disponible en ligne)

Nous nous associons au Festival Ôrizons pour accueillir **“Call to Prayer”**, une création musicale unique de **Ghalia Benali & Romina Lischka**.

**3 août – Château de Jumilhac**

Deux artistes venues d’horizons différents, reconnues à l’international, réunissent leurs voix et leurs instruments pour un concert exceptionnel.

**Ghalia Benali**, chanteuse belgo-tunisienne aux influences arabes et contemporaines.

**Romina Lischka**, musicienne autrichienne, spécialiste de la viole de gambe et du chant classique indien (dhrupad).

Avec **“Call to Prayer”**, elles font dialoguer musiques arabes, indiennes et baroques autour des œuvres de Monsieur de Sainte-Colombe.

Un moment fort, entre traditions et émotions partagées.

Tarifs de 8 € à 20 € – Infos et billetterie en ligne

[https://www.helloasso.com/associations/lemondedansmonvillage](https://www.helloasso.com/associations/lemondedansmonvillage)

[www.lemondedansmonvillage.fr](www.lemondedansmonvillage.fr)

Un événement en partenariat avec la Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir

Château de Jumilhac 1 Place du Château, 24630 Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne