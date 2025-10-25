Concert Châteauneuf-de-Galaure
Concert Châteauneuf-de-Galaure samedi 25 octobre 2025.
Concert
Salle des Fêtes Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25 20:00:00
2025-10-25
Concert Live animé par Les Éphémères au profit des Enfants du Liban.
Salle des Fêtes Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 71 53 mission.liban@free.fr
English :
Live concert by Les Éphémères in aid of Enfants du Liban.
German :
Von Les Éphémères moderiertes Live-Konzert zugunsten der Kinder des Libanon.
Italiano :
Concerto dal vivo di Les Éphémères a favore di Enfants du Liban.
Espanol :
Concierto en directo de Les Éphémères en beneficio de Enfants du Liban.
L’événement Concert Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche