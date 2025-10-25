Concert Châteauneuf-de-Galaure

Concert Châteauneuf-de-Galaure samedi 25 octobre 2025.

Concert

Salle des Fêtes Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25 20:00:00

2025-10-25

Concert Live animé par Les Éphémères au profit des Enfants du Liban.

Salle des Fêtes Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 71 53 mission.liban@free.fr

English :

Live concert by Les Éphémères in aid of Enfants du Liban.

German :

Von Les Éphémères moderiertes Live-Konzert zugunsten der Kinder des Libanon.

Italiano :

Concerto dal vivo di Les Éphémères a favore di Enfants du Liban.

Espanol :

Concierto en directo de Les Éphémères en beneficio de Enfants du Liban.

