Concert Chauffailles

Concert Chauffailles samedi 18 octobre 2025.

Concert

Espace culturel du BRIONNAIS Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Spectacle de reprises de chansons françaises années 70-80 par Grégory PERRIER   .

Espace culturel du BRIONNAIS Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 11 50 16  allemoniere.fabien@gmail.com

English : Concert

German : Concert

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Chauffailles a été mis à jour le 2025-09-16 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais