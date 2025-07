Concert Le Grillon Chazemais

Concert Le Grillon Chazemais dimanche 3 août 2025.

Concert

Le Grillon 2 route des Bois Menus Chazemais Allier

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Moment musical & festif au Grillon ! ‍♂️

Venez vivre un moment de détente et de partage musical avec

✨ Emmanuelle BARSSE, son orgue de barbarie

et un clown accordéoniste haut en couleur !

Le Grillon 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 58 11 25

English :

Festive music at Le Grillon! ????

Come and enjoy a moment of relaxation and musical sharing with

? Emmanuelle BARSSE, her barrel organ

and a colorful accordion clown!

German :

Musikalischer & festlicher Moment im Grillon !???

Erleben Sie einen Moment der Entspannung und des musikalischen Austauschs mit

? Emmanuelle BARSSE, ihrer Drehorgel ?

und einem farbenfrohen Akkordeon spielenden Clown!

Italiano :

Musica di festa a Le Grillon!

Venite a godervi un momento di relax e di condivisione musicale con

? Emmanuelle BARSSE, con il suo organetto

e un colorato clown fisarmonicista!

Espanol :

¡Música festiva en Le Grillon!

Venga a disfrutar de un momento de relajación y convivencia musical con

? Emmanuelle BARSSE, su organillo

¡y un colorido payaso acordeonista!

