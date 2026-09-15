Concert : Cheap Tchip La Mégisserie Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Concert : Cheap Tchip

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Ce concert s’inscrit dans le cadre du festival Foutez-nous la Paix ! qui dessine depuis 2020 un Itinéraire de la paix, des droits humains et de la désobéissance civile dans l’espace public. Autant de phares dans le brouillard du temps présent. Le 10 octobre après-midi deux chaises à palabres seront inaugurées au Parc Bellevue à Saint-Junien. Un symbole de transmission orale, pour discuter paisiblement. Une balade pacifiste partira ensuite dans la ville pour finir devant le gingko biloba de La Mégisserie planté l’an dernier en hommage à toutes les victimes des bombes et des essais nucléaires. .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

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English : Concert : Cheap Tchip

L’événement Concert : Cheap Tchip Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-09 par Terres de Limousin