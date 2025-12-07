Concert Chemin autour du requiem Rue de la Gare Pleyben

Concert Chemin autour du requiem

Rue de la Gare Eglise Saint-Germain Pleyben Finistère

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

L’association quimpéroise TOURNESOL dirigée par Bernard KALONN propose un concert en deux parties, des chants Gospel et africains puis le Requiem revisité de Mozart et Sussmayer.

Les choristes amateurs chantent a capella, sans partition, accompagnés de 3 musiciens, percussion accordéon et guitare.

Pas de réservation

10€ par personne, gratuit moins de 18 ans .

Rue de la Gare Eglise Saint-Germain Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 68 66 40 47

