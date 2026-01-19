Concert Chepito Colectivo Salle de l’ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde
Concert Chepito Colectivo Salle de l’ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde samedi 21 février 2026.
Concert Chepito Colectivo
Salle de l’ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2026-02-21 21:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Concert du groupe Chepito Colectivo avec en première partie Christelle Nathsol-
Buvette et restauration sur place
+33 6 32 37 84 76
English :
Concert by the Chepito Colectivo group, with opening act Christelle Nathsol
Refreshments and food on site
