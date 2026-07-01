Concert Chepito Rue du Pont Louis Lescar

Informations pratiques

Lescar

Concert Chepito

Rue du Pont Louis Halle du Lescourre Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Chaque dimanche de juillet, laissez-vous porter par les concerts en plein air, entre découvertes et convivialité. Rendez-vous en fin de matinée sous la halle du Lescourre et en fin d’après-midi

au belvédère de la cité historique, pour une programmation éclectique.

Un projet musical vibrant où Chepito, auteur-compositeur aux influences guidées par Manu Chao, La rue Kétanou et Zoufris Maracas, partage sa musique pour parcourir le monde et ses textes pour célébrer la vie avec ses chansons chaloupées (Rumba, Swing, Latino). Il embarque le Colectivo (batterie, basse, piano, accordéon, guitares et chœur) pour offrir un concert festif qui

unit le public par le chant et la danse, offrant un véritable voyage où le lâcher-prise est la seule destination.

– Petite restauration et buvette avec l’Instant café associatif – .

Rue du Pont Louis Halle du Lescourre Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Concert Chepito

L’événement Concert Chepito Lescar a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau