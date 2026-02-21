Concert Cher Mozart Espace la Garenne Missillac

Concert Cher Mozart

Espace la Garenne 9 rue St Charles Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 20:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Soirée musique et théâtre avec le duo l’Hémiole Cher Mozart

Le temps d’une soirée, le duo l’Hémiole vous invite à la rencontre du plus célèbre des compositeurs. Tout le monde connait sa musique, mais il y a aussi ses nombreuses correspondances. En préambule de leur interprétation de ses deux duos pour violon et alto, le duo l’Hémiole vous plonge dans le récit de la vie de Mozart, flânant entre ses lettres et ses airs les plus connus.

Violoniste et pianiste, Cosima Brezovski mène une carrière de musicienne d’orchestre sur Paris. Elle est régulièrement invitée sur les plus grosses productions musicales de la scène nationale et internationale.

Damien Henrion est altiste et violoniste. Musicien d’orchestre, il est aussi très attaché à rapprocher les publics les plus éloignés de la musique classique et développe plusieurs projets de médiation artistique.

Samedi 21 février à 20h30 à l’espace la Garenne

Tarifs

plein 10€

adhérent, 12-20 ans et demandeur d’emploi/rsa 5€

moins de 12 ans gratuit

Renseignements

Espace la Garenne 06 82 44 49 03 .

Espace la Garenne 9 rue St Charles Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Cher Mozart Missillac a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44