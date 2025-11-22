Concert Eglise saint Martin Cherbourg-en-Cotentin
Eglise saint Martin Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:00:00
2025-11-22
Musardille groupe vocal propose une balade a capella à travers les siècles. Venez découvrir la voix et toutes ses capacités.
Le groupe est composé de 16 chanteurs dirigé par Marie-Odile Lucas. .
Eglise saint Martin Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50130 Manche Normandie +33 6 61 30 12 20
