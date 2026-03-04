Concert « Ch’est d’min coin », L’Atelier Media, Carvin

Concert « Ch’est d’min coin » Samedi 21 mars, 20h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation Conseillée

Ici, entre les terrils et les beffrois, entre les corons et les bistrots de la côte, une bande de quatre musiciens a décidé de faire chanter le Nord autrement.

« Ch’est d’min coin », c’est un hommage, fier et tendre, à d’où qu’on vient. De Lens à Dunkerque, en passant par Maubeuge, Cambrai et tous les petits coins qu’on n’voit pas sur les cartes postales du frigo.

Ravisse un peu :

Deux accordéons, Sonia Rekis et Jonathan Bois qui se répondent comme deux vieux copains à l’ducasse. Le violon d’Antoine Marhem, qui pleure, qui rit… On n’sait plus trop. Enfin t’as l’serpent, un instrument aussi rare qu’ancien, tout en courbe et en souffle charmé par Cédric Gilmant, qui comme si ça ne suffisait pas, joue aussi d’un tuba beau comme un terril… prêt à faire trembler la terre.

« Ch’est d’min coin, ce n’est point du jus d’cauchette. Ch’est bieau, ch’est drôle, ch’est du vrai! «

​Nous reprenons des chansons d’ici, des textes et du parlage qui fleurent bon la dentelle, la mer et l’gaïette. On les habille autrement, avec du joli, un brin de malice et un soupçon de tendresse. Humm’ on est bien á l coïette !

Alors… si t’es pas d’ici et qu’tu lis ça, t’inquiète, on t’ouvrira grand les bras.

Avec :

Sonia Rekis : Accordéon / Ukulélé / Chant

Jonathan Bois : Accordéon / Chant

Antoine Marhem : Violon / Chant

Cédric Gilmant : Tuba / Serpent / Chant​​

Par la Compagnie In Illo Tempore

Chanson et musique du Nord-Pas-de-Calais Concert