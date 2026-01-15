Concert chez Aquiu Passage Carnot Pau

Concert chez Aquiu Passage Carnot Pau vendredi 30 janvier 2026.

Passage Carnot 8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-30
Concert de l’ensemble familial Naumenko Chansons Ukrainiennes.   .

Passage Carnot 8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90 

