Concert: Chez Francis Upie
Concert: Chez Francis Upie mardi 3 mars 2026.
Concert: Chez Francis
Salle des fêtes Upie Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 20:00:00
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
Alexis HK + Clou + Vizir + Jeanne Rochette
Toute l’élégance musicale et poétique de Francis Cabrel se retrouve dans ce projet généreux, simple et singulier, à l’image de l’immense artiste !
.
Salle des fêtes Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Alexis HK + Clou + Vizir + Jeanne Rochette
All the musical and poetic elegance of Francis Cabrel can be found in this generous, simple and singular project, in the image of the immense artist!
L’événement Concert: Chez Francis Upie a été mis à jour le 2025-06-27 par Valence Romans Tourisme