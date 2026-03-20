CONCERT CHEZ GEORGES

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La Pistouflerie vous propose un concert Hommage à Georges Brassens.

Ce spectacle est pour Pascale BECKER l’occasion de rendre hommage à ce grand poète chansonnier qui l’a accompagnée toute sa vie. Pour cette soirée hommage, pas de copie conforme. Les textes, évidemment, ne seront pas touchés. Son interprétation reste personnelle et elle a le bonheur d’être accompagnée par Thierry Di Filippo, à la guitare, qui s’est approprié les harmonies très complexes de Georges BRASSENS en y apportant sa sensibilité née de toutes ses expériences et ses influences musicales.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Pistouflerie presents a tribute concert to Georges Brassens.

L’événement CONCERT CHEZ GEORGES Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE