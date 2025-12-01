Concert Chicago Blues Festival Magic Mirrors Le Havre

Concert Chicago Blues Festival

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Le Chicago Blues Festival fera halte au Magic Mirrors vendredi 12 décembre 2025 dans le cadre de sa tournée 2025.

Depuis Tampa en Floride, le charismatique Selwyn Birchwood revient en Europe avec son groupe et un nouvel album explosif. Lauréat de l’International Blues Challenge, il enflamme la scène entre guitare électrique et lap steel, porté par une voix unique et des compositions 100% originales.

À ses côtés, la DC Queen of the Blues, Carly Harvey, fusionne blues, jazz, soul et influences amérindiennes. Descendante Cherokee, elle fait vibrer chaque note de son héritage afro-indigène, mêlant puissance vocale et présence magnétique. Deux artistes, deux univers, une même passion le blues authentique, vivant et inspiré.

Inscription obligatoire .

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

English : Concert Chicago Blues Festival

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Chicago Blues Festival Le Havre a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie