Concert Chicago Blues Festival Eden Saint-Jean-d’Angély

Concert Chicago Blues Festival Eden Saint-Jean-d’Angély jeudi 27 novembre 2025.

Concert Chicago Blues Festival

Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Rendez-vous à l’automne 2025 pour la 55ème édition de la tournée Chicago Blues festival !

Une fois n’est pas coutume, c’est de Tampa en Floride qu’est originaire le leader de la tournée, en la personne de Selwyn Birchwood !

Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 24 accueil@destinationvalsdesaintonge.com

Wir sehen uns im Herbst 2025 zum 55. Mal auf der Chicago Blues Festival Tour!

Der Tourneeleiter Selwyn Birchwood stammt aus Tampa, Florida

Ci vediamo nell’autunno del 2025 per la 55ª edizione del tour del Chicago Blues Festival!

Per una volta, il leader del tour, Selwyn Birchwood, viene da Tampa, in Florida!

¡Nos vemos en otoño de 2025 para la 55ª edición de la gira del Festival de Blues de Chicago!

Por una vez, el líder de la gira, Selwyn Birchwood, es de Tampa, Florida

