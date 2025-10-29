Concert Chicago Sounds FIAP Paris Paris

Concert Chicago Sounds FIAP Paris Paris mercredi 29 octobre 2025.

Venez découvrir un concert exceptionnel proposé par la Chicago-Paris Cabaret Conexion !

Né à Paris en 1881, le cabaret a trouvé une nouvelle voix à Chicago au début du XXe siècle.

Aujourd’hui, Chicago-Paris Cabaret Connexion fait le lien entre ces deux capitales culturelles à travers des échanges artistiques vibrants, pour faire rayonner l’art du cabaret sur scène.

Une dizaine d’artistes vous feront voyager à travers une palette de styles variés — jazz, blues, rock, gospel…

Mercredi 29 octobre de 20 à 22h

Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?

communication@fiap.fr

Le FIAP donne vie à vos idées !

Le mercredi 29 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr