Concert Chicago Sounds FIAP Paris Paris

mercredi 29 octobre 2025.

Venez découvrir un concert exceptionnel proposé par la Chicago-Paris Cabaret Conexion !

Né à Paris en 1881, le cabaret a trouvé une nouvelle voix à Chicago au début du XXe siècle.

Aujourd’hui, Chicago-Paris Cabaret Connexion fait le lien entre ces deux capitales culturelles à travers des échanges artistiques vibrants, pour faire rayonner l’art du cabaret sur scène.

Une dizaine d’artistes vous feront voyager à travers une palette de styles variés — jazz, blues, rock, gospel…

Mercredi 29 octobre de 20 à 22h

______________________________________________________________________

FIAP Paris 30 rue cabanis  75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr