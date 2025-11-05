Concert Chico & The Gypsies Guebwiller

Concert Chico & The Gypsies Guebwiller mercredi 5 novembre 2025.

Concert Chico & The Gypsies

1 Rue du 4 Février Guebwiller Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-11-05 20:00:00

Chico & The Gypsies à Guebwiller pour un concert chaleureux à l’église Notre-Dame, entre rumba, flamenco et musique gitane

Les voûtes majestueuses de l’église Notre-Dame de Guebwiller accueilleront un concert rare et vibrant Chico & The Gypsies y feront résonner toute la chaleur de la musique gitane. Fondateur des mythiques Gipsy Kings, Chico poursuit l’aventure avec un groupe de musiciens talentueux, mêlant rumba, flamenco et rythmes latins dans un tourbillon d’émotions. Dans ce lieu empreint de spiritualité, chaque note prend une résonance particulière, entre ferveur et convivialité. Une soirée à part, faite de partage, d’énergie et de générosité musicale, à vivre intensément, les sens en éveil. .

1 Rue du 4 Février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 10 33 33 contact@mlprods.com

