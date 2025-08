Concert Chico & the Gypsies Place Jean Jaures Romans-sur-Isère

Concert Chico & the Gypsies Place Jean Jaures Romans-sur-Isère samedi 6 décembre 2025.

Concert Chico & the Gypsies

Place Jean Jaures Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

CHICO & THE GYPSIES interprètent ‘’Des plus grands succès …aux chants sacrés ‘’.

.

Place Jean Jaures Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

English :

CHICO & THE GYPSIES perform everything from greatest hits to sacred songs.

German :

CHICO & THE GYPSIES spielen « Von den größten Hits bis zu heiligen Gesängen ».

Italiano :

CHICO & THE GYPSIES si esibiscono con i più grandi successi e le canzoni sacre.

Espanol :

CHICO & THE GYPSIES interpretan desde grandes éxitos hasta canciones sagradas.

L’événement Concert Chico & the Gypsies Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-31 par Valence Romans Tourisme