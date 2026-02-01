Concert Chien d’Enfant Le Café de l’Ancre Loperhet

Concert Chien d’Enfant

Le Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet Finistère

2026-02-28 20:00:00

2026-02-28

2026-02-28

Chien d’Enfant

La musique de chien d’enfant c’est un peu comme une balade littorale en fin d’hiver une atmosphère saline chargée d’embrun, percée par des rayons qui réchauffent. Qui sèchent.

Chien d’enfant c’est du garage, de la pop, du rock, naïf et chargé de chaleur et de mélancolie.

Leurs outils ?

Une batterie, une basse, deux guitares, deux claviers, quatre voix qui chantent parfois en français, parfois en turc ; et un max de sourires complices.

Leur tour ?

Des couches de mélodies tristes et pleines d’espoir, une section rythmique qui valse entre le stoner et la pop-song, surmontées de chants polyphoniques désarmants.

Leur set révèle de multiples facettes musicales et émotionnelles, et inspire qui l’écoute à serrer son ami·e dans les bras et relever la tête.

– Petite restauration sur place. .

Le Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85

