Concert | Chillaboom Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Chillaboom est un groupe de reprises en français, anglais et espagnol, qui vous invite au voyage dans une ambiance Jazzy Chill jusqu’à vous faire danser et reprendre en chœur des chansons connues mais revisitées des années 80 à aujourd’hui.

Chant Charlotte Perdrit, Guitare/chœurs Aurore Dulucq, Contrebasse Uwe Lucking

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

