Concert Chœeur du Haut Limousin Femmes… Je vous aime La Mégisserie Saint-Junien 4 juillet 2025 21:00

Haute-Vienne

Début : 2025-07-04 21:00:00

fin : 2025-07-04 22:00:00

2025-07-04

Le Chœur du Haut Limousin vous invite à un concert vibrant placé sous le signe de la Femme muse, autrice, compositrice, source d’inspiration éternelle. Sous la direction de Marion Delcourt, accompagné par Yves Josset au piano, le chœur interprète un répertoire riche et émouvant, mêlant les mélodies de Clara Schumann, les mots de Barbara et la poésie de Nougaro. Une heure de musique pour célébrer les voix féminines, portée par l’énergie et la sensibilité des choristes. Un moment fort à vivre à La Mégisserie, à Saint-Junien.

Billetterie sur place participation libre au chapeau.

Un événement organisé par la Ferme de Villefavard en Limousin. .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

